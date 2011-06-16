Выполнить рерайт

Ищем людей для написания постов в блогах на языках англ,русском, немецком,французком,норвежском,шведском,нидерландском,итал, испан требования: 1)для получения инструкции о работе и подключения в нашу систему вам нужно знать английский на уровне общения по скайпу так как наши менеджеры не ...
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1. На основе изученных способов получения философского камня, придумайте свой способ и опишите его.
2. Расскажите про любого известного алхимика. Почему Вы выбрали именно его?
3. Назовите ярких деятелей 2 периода (Искусства средневековья).
4. Расскажите про такое древнее сооружение, как Пирамиды Хеопса.
5. Что Вы можете сказать про Стоунхендж?
6. Напишите сочинение, на тему "Мое любимое древнее сооружение - это... "
7. В чем состоял секрет Великой Клеопатры?
8. Расскажите о жизни в Древнем Египте.
9. В чем разница между жизнью в Древнем Египте и жизнью в Средние века в Египте?
По пол-странички на каждый вопрос, статьи полностью перерабатываем.
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