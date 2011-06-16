Выполнить рерайт

1. На основе изученных способов получения философского камня, придумайте свой способ и опишите его.

2. Расскажите про любого известного алхимика. Почему Вы выбрали именно его?

3. Назовите ярких деятелей 2 периода (Искусства средневековья).

4. Расскажите про такое древнее сооружение, как Пирамиды Хеопса.

5. Что Вы можете сказать про Стоунхендж?

6. Напишите сочинение, на тему "Мое любимое древнее сооружение - это... "

7. В чем состоял секрет Великой Клеопатры?

8. Расскажите о жизни в Древнем Египте.

9. В чем разница между жизнью в Древнем Египте и жизнью в Средние века в Египте?

По пол-странички на каждый вопрос, статьи полностью перерабатываем.