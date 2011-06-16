Составление проектов для регистрации в каталогах

Добрый день!

Требуется человек на постоянную работу по созданию проект для регистрации в каталогах, опят обязателен.

Я высылаю адрес сайта + ключевые слова, вы на их основе делаете по 100 уникальных и читабельных вариантов.

В день будет по 3-5 заказов стабильно.

Цена за один проект 1-1.5$

Пишите ваши предложения.