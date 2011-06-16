Написание сообщений в блогах

Ищем людей для написания постов в блогах на языках англ,русском, немецком,французком,норвежском,шведском,нидерландском,итал, испан

требования:

1)для получения инструкции о работе и подключения в нашу систему вам нужно знать английский на уровне общения по скайпу так как наши менеджеры не говорят по русски.

2)наличие быстрого и безлемитного интернета

просьба не отвечать мне здесь а писать моему менеджеру на английском на мэил [email protected] или в скайп alex-adzz