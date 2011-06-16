Написание статей для сайта

1. На основе изученных способов получения философского камня, придумайте свой способ и опишите его. 2. Расскажите про любого известного алхимика. Почему Вы выбрали именно его? 3. Назовите ярких деятелей 2 периода (Искусства средневековья). 4. Расскажите про такое древнее ...
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Добрый день, нужны статьи для сайта "Научиться программировать". Проект начинающий поэтому не больше 30р/1000
Темы: программирование на делфи, паскаль, ремонт и настройка компьютера. Почта для контакта [email protected]
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