Написание статей для сайта

$30
КопирайтингЗакрыт5 заявок310 просмотров
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Добрый день, нужны статьи для сайта "Научиться программировать". Проект начинающий поэтому не больше 30р/1000

Темы: программирование на делфи, паскаль, ремонт и настройка компьютера. Почта для контакта [email protected]

Написание статей
13 лет назад
andrei6312
Андрей 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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