Рерайт по косметике

Требуется написать 110 небольших (1500 символов каждая) статей. UPD. К сожалению, времени на написание остается уже мало. Предпочтение отдам тем, кто сделает быстро. Желательно за выходные. Тематика рерайта - популярные статьи на разные темы. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется качественный рерайт статей по косметике.
Работы много.
Предпочтение отдаю девушке с хорошим аккаунтом (более 30 положительных отзывов)
1.7$ за 1000 знаков.
Оплата: Яндекс
Skype: igorjuly
ICQ: семь три семь три два два
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