Рерайт по косметике

Ищем людей для написания постов в блогах на языках англ,русском, немецком,французком,норвежском,шведском,нидерландском,итал, испан требования: 1)для получения инструкции о работе и подключения в нашу систему вам нужно знать английский на уровне общения по скайпу так как наши менеджеры не ...