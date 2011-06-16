Тексты для страниц сайта

КопирайтингЗакрыт14 заявок388 просмотров
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Требуется написать текст для сайта грузовых перевозок по Санкт-Петебургу.

Текст для страницы: http://dostavik.ru/mebel.php

В тексте должны встречаться нижеследующие фразы в любом числе и падеже. Чем выше фраза в списке тем чаще она должна встречаться. Фразы можно комбинировать. Объем 5000-7000зн. Текст должен быть четко страктурирован и легко читабелен без "языковых спотыканий". Текст должен содержать факты, цепляющие слова, яркие образы. Никакой воды! Текст должен быть исчерпывающим, чтобы не нужно было бежать на соседний сайт искать дополнительную информацию. В текст должен быть помещен блок "как сделать это самостоятельно", но не более 1000+/-100зн.

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Пример текста: http://dostavik.ru/gruzchiki.php. Считаете текст халтурой, и уверены, что у вас получится гораздо лучше, добро пожаловать! Пожалуйста, указывайте цену за 1000зн.

13 лет назад
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Ирина 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
3 отзыва
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