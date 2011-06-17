Нужны статьи о фрилансерах

$250
КопирайтингЗакрыт13 заявок362 просмотра
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Нужны статьи о фрилансерах. Копирайт, рерайт, копипаст - без разницы (можно - просто ссылки, где статьи размещены). Не для публикации, на авторские права не претендую (если точнее - это нужно для дипломного проекта). Примерная тематика: как зарабатывать на фрилансе, проблемы фрилансеров, фриланс - как основной/дополнительный заработок, конкуренция у фрилансеров, отношения с работодателями, портфолио.... Ну и так далее.

Много не заплачу (только - как за рерайт); сам бы всё нашёл, да время поджимает :-(

Выкладывайте в проект (или в личку) - названия статей и пару слов - о чём статья. С теми, чьи материалы заинтересуют - я сам свяжусь.

Да, чуть не забыл. Если есть интересное аудио/видео по теме - тоже пойдёт (лишь бы можно было превратить в текст).

13 лет назад
STU-Project
Сергей 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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