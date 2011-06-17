Требуется написать 110 небольших (1500 символов каждая) статей. UPD. К сожалению, времени на написание остается уже мало. Предпочтение отдам тем, кто сделает быстро. Желательно за выходные. Тематика рерайта - популярные статьи на разные темы. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны статьи о фрилансерах. Копирайт, рерайт, копипаст - без разницы (можно - просто ссылки, где статьи размещены). Не для публикации, на авторские права не претендую (если точнее - это нужно для дипломного проекта). Примерная тематика: как зарабатывать на фрилансе, проблемы фрилансеров, фриланс - как основной/дополнительный заработок, конкуренция у фрилансеров, отношения с работодателями, портфолио.... Ну и так далее.
Много не заплачу (только - как за рерайт); сам бы всё нашёл, да время поджимает :-(
Выкладывайте в проект (или в личку) - названия статей и пару слов - о чём статья. С теми, чьи материалы заинтересуют - я сам свяжусь.
Да, чуть не забыл. Если есть интересное аудио/видео по теме - тоже пойдёт (лишь бы можно было превратить в текст).
- Похожие заказы
- Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $70
Необходимо написать (рерайт/копирайт) описание для брендов представленных в интернет магазине модной одежды. Уникальность текстов не менее 80%. Размер одного описания 1000-1500 символов. Бренды: Christian Dior, Jimmy Choo, Moncler и т.д. (полный список в приложении). Прошу вместе с ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт12 лет назад
Написать тексты для разделов в простом доступном формате, легким для чтения и что б тексты не много и пространство заполнить :) + с уклоном в продвижение небольшим по нужным тематическим ключевикам тема статей - Mебель начальный стартовый ...Закрыт12 лет назад
В связи со скорым открытием крупного портала по данной тематике необходимы качественные, интересные, полезные статьи ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Статьи интересуют на совершенно разные тематики: дрессировка, о породе, психология породы и т.п.. Хотелось бы и чтобы статейки ...Завершен12 лет назад
Собственно нужны статьи тематики Выращивание грибов, Мицелии Прошу писать цену 1000знЗавершен12 лет назад
Требуется написать текст для сайта грузовых перевозок по Санкт-Петебургу. Текст для страницы: http://dostavik.ru/mebel.php В тексте должны встречаться нижеследующие фразы в любом числе и падеже. Чем выше фраза в списке тем чаще она должна встречаться. Фразы можно ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Добрый день, нужны статьи для сайта "Научиться программировать". Проект начинающий поэтому не больше 30р/1000 Темы: программирование на делфи, паскаль, ремонт и настройка компьютера. Почта для контакта [email protected]Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
1. На основе изученных способов получения философского камня, придумайте свой способ и опишите его. 2. Расскажите про любого известного алхимика. Почему Вы выбрали именно его? 3. Назовите ярких деятелей 2 периода (Искусства средневековья). 4. Расскажите про такое древнее ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищем людей для написания постов в блогах на языках англ,русском, немецком,французком,норвежском,шведском,нидерландском,итал, испан требования: 1)для получения инструкции о работе и подключения в нашу систему вам нужно знать английский на уровне общения по скайпу так как наши менеджеры не ...Копирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Требуется человек на постоянную работу по созданию проект для регистрации в каталогах, опят обязателен. Я высылаю адрес сайта + ключевые слова, вы на их основе делаете по 100 уникальных и читабельных вариантов. В день будет по ...Копирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад