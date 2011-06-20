Всем привет. Требуется человек для написания статей по моему ТЗ.

В краце требуется написание статей по тематике - сериалы, с использованием моих ключевых слов.

Размер статей примерно 2500 знаков, уникальность 98-100% по адвего или миратулс. За каждую статью планирую платить примерно по 2$.

Требуется человек, который не тянет со сроками.