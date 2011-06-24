Приватный проект для Rossomaxa

КопирайтингЗавершен1 заявка173 просмотра
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Статьи для салона красоты

12 лет назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$50
7 дней
Как всегда, проект выполнен отлично.
Была рада сотрудничать с Владом, как всегда - четкое ТЗ, приятное общение, полная оплата.
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