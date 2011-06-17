Нужно несколько статей про недвижимость в Сочи - подойдет простой рерайтинг уже готовых статей в интернете. Статейки простенькие - например "Дом в Сочи" и описание преимуществ дома в Сочи. Потом "квартира в Сочи" и описание квартир в сочи. Размер статей должен быть не утомительным для прочтения а также статьи должны быть оптимизированы и заточены под поисковики на определенные слова. Каждая статья должна располагаться на отдельной ХТМЛ странице с соответствующими заголовками и прочими атрибутами для хорошей усваяимости поисковыми системами :) Чем больше вы предложите таких страничек за мой бюджет тем лучше (но не в ущерб качеству конечно :))