Статья нужна завтра. "Скелет" статьи (что и о чем писать) предоставлю. Главное условие - статья не для системы, а для читателей. Должно быть интересно, полезно и легко читаться. и уникальность, конечно же. Тема: уход за салоном ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны статьи для сайта предоставляющего бухгалтерские и юридические услуги.
Тексты по 2000знаков.
Темы:
-Оффшорные компании
-регистрация товарного знака
-Регистрация ККМ
-Обособленные подразделения
-Расчет налогов
Напишите пожалуйста свои предложения по ценам и срокам.
- Похожие заказы
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно несколько статей про недвижимость в Сочи - подойдет простой рерайтинг уже готовых статей в интернете. Статейки простенькие - например "Дом в Сочи" и описание преимуществ дома в Сочи. Потом "квартира в Сочи" и описание ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Задача следующая: Есть сайт с "рыбой" текстов - их нужно рерайтить в полноценные тексты. + есть запросы и примерные темы. Нужно сформировать конечные название и подготовить seo-тексты. Общий объем - около 10-15K. Тематика - полеты на самолете, полет в ...Завершен12 лет назад
Всем привет. Требуется человек для написания статей по моему ТЗ. В краце требуется написание статей по тематике - сериалы, с использованием моих ключевых слов. Размер статей примерно 2500 знаков, уникальность 98-100% по адвего или миратулс. За каждую ...Завершен12 лет назад
Нужно ежедневно писать новости на сайте медицинской направленности. 1) 5 новостей в день 2) уникальность новости 3) объем 1к 4) цена 1$ за новость 5) сопровождать иллюстрациямиЗакрыт12 лет назад
Требуется наполнение сайта, 2-3 поста в день. (думаю не больше часа потраченного времени, максимум два) Источники дам. Требуется рерайт и вставка картинок. Т.к. сайт пока не приносит дохода, плачу из своего кармана), оплата 2000 рублей в месяц.Копирайтинг17 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать уникальный контент для сайта турагентства sunway-tur.ru Ключевые фразы и количества вхождений прилагаются к заданию. Общий объем – 10 тыс знаков. Сроки – 1-2 дня. Оплата – по договоренности.Копирайтинг30 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется качественный рерайт статей по косметике. Работы много. Предпочтение отдаю девушке с хорошим аккаунтом (более 30 положительных отзывов) 1.7$ за 1000 знаков. Оплата: Яндекс Skype: igorjuly ICQ: семь три семь три два дваЗавершен13 лет назад
- $250
Нужны статьи о фрилансерах. Копирайт, рерайт, копипаст - без разницы (можно - просто ссылки, где статьи размещены). Не для публикации, на авторские права не претендую (если точнее - это нужно для дипломного проекта). Примерная тематика: ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $70
Необходимо написать (рерайт/копирайт) описание для брендов представленных в интернет магазине модной одежды. Уникальность текстов не менее 80%. Размер одного описания 1000-1500 символов. Бренды: Christian Dior, Jimmy Choo, Moncler и т.д. (полный список в приложении). Прошу вместе с ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт12 лет назад