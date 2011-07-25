Написание статей

КопирайтингЗавершен23 заявки449 просмотров
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Нужны статьи для сайта предоставляющего бухгалтерские и юридические услуги.

Тексты по 2000знаков.

Темы:

-Оффшорные компании

-регистрация товарного знака

-Регистрация ККМ

-Обособленные подразделения

-Расчет налогов

Напишите пожалуйста свои предложения по ценам и срокам.

Написание статей
12 лет назад
Olgarka
Ольга 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
tetyanazshmurko
Тетяна 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Заказывала статьи бухгалтерской тематики. Работа была выполнена в срок и в полном объеме. Все тексты написаны качественно, ни по одному корректировок не было. Осталось хорошее впечатление о сотрудничестве. Спасибо!
Четкое изложение ТЗ, своевременная оплата, постоянно на связи - Ольга отличный работодатель, от работы над проектом остались самые приятные впечатления. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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