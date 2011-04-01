Olgarka

Ольга Olgarka

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Удаленный контент-менеджер

    В интернет магазин нужен контент-менеджер. Организационные условия: - Онлайн хотя бы 6 часов в день в промежутке с 09:00-18:00 по Москве; - Оплата по часам, электронным переводом CONTACT раз в две недели. Требования: - Продвинутый пользователь ПК: Интернет, Excel, Word; - ...

    HTML
    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать текст для РА

    Нужен текст для размещения на страницу сайта - размещение рекламных материалов на ТВ. Компания - рекламное агентство - размещение и изготовление рекламных материалов на телевидении (главное направление), размещение и изготовление рекламных материалов на радио, ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер

    На постоянную удаленную работу требуется контент-менеджер, для работы необходимо знать html. Работа по заполнению сайтов, внесение изменений. Время работы с 10:00-18:00 по Москве. Пишите свои предложения.

    HTML
    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание статей

    Нужны статьи для сайта предоставляющего бухгалтерские и юридические услуги. Тексты по 2000знаков. Темы: -Оффшорные компании -регистрация товарного знака -Регистрация ККМ -Обособленные подразделения -Расчет налогов Напишите пожалуйста свои предложения по ценам и срокам.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Граббер товаров с сайтов-партнеров

    Необходимо написать граббер для выгрузки товаров с сайтов-поставщиков и выгрузить товары в одну базу. Структура базы (будет несколько шире) id (id слитого товара в базе – нумерация по порядку) Название товара Серия Раздел Цена Описание (всё остальное из товарной карточки – текст, ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка сайта

    Нужна верстка сайта. Присылайте предложения по срокам выполнения и оплатам. В приложении ТЗ + главная страница сайта. Остальные макеты вышлю после согласия на работу с проектом.

    Верстка сайта
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тексты объявлений под Яндекс Директ

    Нужен копирайтер специализирующийся на написании текстов под Яндекс Директ, Google Adwords и т.п. Требования: 1. Уверенное владение русским языком; 2. Понимание различий ключевых запросов и пользовательских интересов лежащих в их основе; 3. Умение вмещать максимум полезного смысла в тексты ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
tetyanazshmurko
Тетяна 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Написание статей
Четкое изложение ТЗ, своевременная оплата, постоянно на связи - Ольга отличный работодатель, от работы над проектом остались самые приятные впечатления. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Заказывала статьи бухгалтерской тематики. Работа была выполнена в срок и в полном объеме. Все тексты написаны качественно, ни по одному корректировок не было. Осталось хорошее впечатление о сотрудничестве. Спасибо!
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