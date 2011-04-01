В интернет магазин нужен контент-менеджер. Организационные условия: - Онлайн хотя бы 6 часов в день в промежутке с 09:00-18:00 по Москве; - Оплата по часам, электронным переводом CONTACT раз в две недели. Требования: - Продвинутый пользователь ПК: Интернет, Excel, Word; - ...
- Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен текст для размещения на страницу сайта - размещение рекламных материалов на ТВ. Компания - рекламное агентство - размещение и изготовление рекламных материалов на телевидении (главное направление), размещение и изготовление рекламных материалов на радио, ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
На постоянную удаленную работу требуется контент-менеджер, для работы необходимо знать html. Работа по заполнению сайтов, внесение изменений. Время работы с 10:00-18:00 по Москве. Пишите свои предложения.Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужны статьи для сайта предоставляющего бухгалтерские и юридические услуги. Тексты по 2000знаков. Темы: -Оффшорные компании -регистрация товарного знака -Регистрация ККМ -Обособленные подразделения -Расчет налогов Напишите пожалуйста свои предложения по ценам и срокам.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо написать граббер для выгрузки товаров с сайтов-поставщиков и выгрузить товары в одну базу. Структура базы (будет несколько шире) id (id слитого товара в базе – нумерация по порядку) Название товара Серия Раздел Цена Описание (всё остальное из товарной карточки – текст, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна верстка сайта. Присылайте предложения по срокам выполнения и оплатам. В приложении ТЗ + главная страница сайта. Остальные макеты вышлю после согласия на работу с проектом.HTML-верстка18 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен копирайтер специализирующийся на написании текстов под Яндекс Директ, Google Adwords и т.п. Требования: 1. Уверенное владение русским языком; 2. Понимание различий ключевых запросов и пользовательских интересов лежащих в их основе; 3. Умение вмещать максимум полезного смысла в тексты ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад