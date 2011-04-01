В интернет магазин нужен контент-менеджер. Организационные условия: - Онлайн хотя бы 6 часов в день в промежутке с 09:00-18:00 по Москве; - Оплата по часам, электронным переводом CONTACT раз в две недели. Требования: - Продвинутый пользователь ПК: Интернет, Excel, Word; - ...