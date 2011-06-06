Граббер товаров с сайтов-партнеров

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок209 просмотров
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Необходимо написать граббер для выгрузки товаров с сайтов-поставщиков и выгрузить товары в одну базу.

Структура базы (будет несколько шире)

id (id слитого товара в базе – нумерация по порядку)

Название товара

Серия

Раздел

Цена

Описание (всё остальное из товарной карточки – текст, таблицы)

Фото (берём большое фото (которое появляется по увеличению), кладём в папку simg, каждому фото даём имя s1-(id слитого товара в базе).jpg – например, s1-745.jpg

Поля

bigint

varchar 255

varchar 255

varchar 255

varchar 255 !!!!!

text

varchar 255

Присылайте свои предложения по стоимости и срокам.

13 лет назад
Olgarka
Ольга 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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