Граббер товаров с сайтов-партнеров

Разработка и установка модуля DLE. ТЗ прилагается. Срок – до пяти дней. Оплата после демонстрации работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать граббер для выгрузки товаров с сайтов-поставщиков и выгрузить товары в одну базу.
Структура базы (будет несколько шире)
id (id слитого товара в базе – нумерация по порядку)
Название товара
Серия
Раздел
Цена
Описание (всё остальное из товарной карточки – текст, таблицы)
Фото (берём большое фото (которое появляется по увеличению), кладём в папку simg, каждому фото даём имя s1-(id слитого товара в базе).jpg – например, s1-745.jpg
Поля
bigint
varchar 255
varchar 255
varchar 255
varchar 255 !!!!!
text
varchar 255
Присылайте свои предложения по стоимости и срокам.
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