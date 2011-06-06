Обновление скриптов webasyst /shop script

Веб-программированиеЗакрытнет заявок106 просмотров
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Необходимо обновить скрипты webasyst на 3-х сайтах до самой последней версии.

На всех сайтах вносились изменения в стандартный функционал. Список измененных файлов есть.

Оплата - ЯндексДеньги.

P.S. также рассматриваем вариант постоянного сотрудничества по технической поддержке сайтов.

13 лет назад
Sekret_Remonta
Оксана 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад