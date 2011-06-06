Модуль для Drupal 7

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую.

Нужен Drupal 7 модуль оплаты участия в обучающих семинарах. Интеграция с одной платежной системой, Views, Rules.

Подробное описание в приложении.

При подаче заявки указывайте сроки, стоимость.

Задавайте вопросы, если будут.

Спасибо.

Drupal
13 лет назад
yurg
Yurg 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов(-2)
  • Похожие заказы

  • Кнопка добавления трека в Плейлист

    $100

    Надо для музыкального сайта под каждым треком поставить кнопку добавить в плейлист, после нажатия трек поподает в плейлист плеера расположенного в углу сайта,плейлист для каждого юзера свой. Сайт на движке DLE. Подробности по аське: 629896714

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поправить скрипт - PHP

    Есть не хитрый скрипт уменьшения фото, он работает по принципу проверки всех файлов, если они больше например 500х500 он их обрабатывает. Можно ли доработать скрипт так, чтобы он, брал во внимание только файлы размером более ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Установка редактора+настройка

    Добрый день всем! Нужно на Друпал 7 установить ССк или любой другой, настроить возможность выбора фото с сайта. С Друпалом 6 разобрался, а сделал сайт на 7..., нет времени, а надо. Оплата через ВебМани. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исправить работу формы

    $5

    Есть страница http://railwayinfo.ru/disloc/main/fut.w_disl_find.w_findvagon На ней не работает клик по кнопке Поиск. Там JavaScript, но почему-то он не срабатывает. Надо разобраться и исправить. Оплачу через Яндекс.Деньги.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Каталог

    $15

    Необходимо создать каталог простенький каталог сайтов типо tooby.ru/catalog с админкой. У админа должны быть следующие права: менять места сайтов в каталоге, удалять сайты. Должен быть поиск по каталогу и перед каждым сайтом его скриншотик. Все ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад