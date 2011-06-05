Установка редактора+настройка

Добрый день всем! Нужно на Друпал 7 установить ССк или любой другой, настроить возможность выбора фото с сайта. С Друпалом 6 разобрался, а сделал сайт на 7..., нет времени, а надо. Оплата через ВебМани. Интересуют сроки и стоимость. Ответы в личку.