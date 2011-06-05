Доработка сайта по теме удалённой работы: фрилансер и работодатель. Использумая в настоящее время opensource: http://www.cogzidel.com/products/rbs Дизайн таким образом есть. Но проект сырой. Сайт : http://www.elancerjobs.de/. Нужны переделки согласно т.з. Оплата 12 долларов в час.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на CMS Битрикс
Бюджет 5000 рублей.
Сроки – неделя.
Оплата поэтапная или во время сдачи.
Начинаете на своём хостинге, потом переносите на мой с моей лицензией.
Дизайн разработан, вам остаётся только сверстать макеты и натянуть на CMS.
Обсудить можно в icq:1194314
ТЗ и макеты PNG http://zalil.ru/31195584
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