Доработка сайта по теме удалённой работы

$2500
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки328 просмотров
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Доработка сайта по теме удалённой работы: фрилансер и работодатель. Использумая в настоящее время opensource: http://www.cogzidel.com/products/rbs

Дизайн таким образом есть. Но проект сырой. Сайт : http://www.elancerjobs.de/. Нужны переделки согласно т.з. Оплата 12 долларов в час.

13 лет назад
figor
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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