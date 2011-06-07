Простенький скрипт без использования СУБД

$20
Веб-программированиеЗавершен4 заявки222 просмотра
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Требуется скрип, который умеет:

Регистрировать\авторизовывать пользователей по логину-паролю

Давать возможность пользователю голосовать за один из двух вариантов используя 3и соцсети VK\FB\TW

Добавлять рейтинг пользователю за голосование

Ограничивать количество голосов в день от одного пользователя

Реферальная система(за приглашенного пользователя добавляется доп. рейтинг)

Вся БД должна быть в файлах. Сайт, грубо говоря, одностраничный(дизайн готов).

13 лет назад
Rja
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
-Arh_Angel-
Евгений 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов(-1)
13 лет назад
$20
2 дня
Очень вежливый исполнитель, рекомендую. Сделал даже больше, чем требовалось!
Рад был поработать с вами, обращайтесь еще, коль потребуется ))
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