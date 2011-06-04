Создание фотогалереи для сайта.

Необходимо блог на WordPress создать сайт воронку на подписку. Все подробности в личку! Оставляйте кандидатуры - свяжемся!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Возможны установка и использование готовых решений. Если у Вас уже есть свои наработки, это тоже приветствуется.
Есть сайт: http://www.odessaarenda.ru/
В виртуальной директории http://www.odessaarenda.ru/photo нужно сделать фотогалерею квартир (5 квартир).
У меня нет особенных требований как это должно выглядеть. Хотелось бы услышать и увидеть Ваши предложения. Установка за Вами. Когда пользователь переходит по ссылке http://www.odessaarenda.ru/photo должна откыться страница с фотографиями 5-ти квартир. Выбрав одну, можно увидеть все фотографии (маленькие), посмотреть слайдшоу всех фотографий квартиры. Я бы не хотела флеш, так как она не у всех есть (не работает на некоторых смартфонах и так далее).
У меня будет также англоязычный сайт. Хотелось бы и там установить что-то подобное. У меня Windows Хостинг: ASP.NET, PHP, SQL SERVER если очень нужно.
Нужно простое решение.
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