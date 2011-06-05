Joomla 1.5 + компоненты + знание php

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уже человек работает над проектом, но долго, поэтому ищу замену.
1. Фрилансер, должен очень хорошо знать джумлу
2. Уметь переписывать компоненты или дополнять модули
3. Подправлять Java и jQuery
4. Разбираться в валидации
Используемые компоненты:
Phocagallery
Virtuemart
Storelocator
Contactmap
Sobi или K2 (тут нестандартный вывод новостей)
Есть чёткое ТЗ, все сделано в jpg как должно выглядеть, есть PSD.
Кого я б хотел видеть в проекте. Человека с отзывами, который больше уделяет времени работе, чем личным проблемам. Который очень хорошо знает php и может самостоятельно либо переписать модуль, либо его дополнить. БЕЗ ОТЗЫВОВ не пишите.
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