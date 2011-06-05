Joomla 1.5 + компоненты + знание php

Уже человек работает над проектом, но долго, поэтому ищу замену.

1. Фрилансер, должен очень хорошо знать джумлу

2. Уметь переписывать компоненты или дополнять модули

3. Подправлять Java и jQuery

4. Разбираться в валидации

Используемые компоненты:

Phocagallery

Virtuemart

Storelocator

Contactmap

Sobi или K2 (тут нестандартный вывод новостей)

Есть чёткое ТЗ, все сделано в jpg как должно выглядеть, есть PSD.

Кого я б хотел видеть в проекте. Человека с отзывами, который больше уделяет времени работе, чем личным проблемам. Который очень хорошо знает php и может самостоятельно либо переписать модуль, либо его дополнить. БЕЗ ОТЗЫВОВ не пишите.