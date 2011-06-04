Доработка модуля

http://www.joompad.be/index.php/home.html Что есть: вкладки "Установки изображений" . Для каждй картинки отдельное окошко с настройками.Количество картинок ограничено 20 штуками Цель доработать модуль Что должно получиться Открываем вкладку "Установки изображений" выбираем из списка название картинки и устанавливаем настройки Список картинок выводится из папки с изображениями

прикладываю скриншот модуля то что закрашено серым нужно удалить то что осталось там где пишем название файла нужно сделать выбор файла-картинки