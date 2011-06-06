Настроить плагины Wordpress

Возможны установка и использование готовых решений. Если у Вас уже есть свои наработки, это тоже приветствуется. Есть сайт: http://www.odessaarenda.ru/ В виртуальной директории http://www.odessaarenda.ru/photo нужно сделать фотогалерею квартир (5 квартир). У меня нет особенных требований как это должно ...