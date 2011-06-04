Сделать форму заказа (джава)

Необходимо блог на WordPress создать сайт воронку на подписку. Все подробности в личку! Оставляйте кандидатуры - свяжемся!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Аналогичная Форма заказа "*"
при выборе (как и в примере) – сразу высвечивается общая цена внизу
- активация чекбоксов осуществляется как по чекбоксу – так и по тексту рядом с ним
всё как на *
по скрипту:
в категориях "Юрисдикция" и "Сроки регистрации" идёт множественный выбор, а в остальных Одиночный.
Отправка результата осуществляется на почту...
Интересует 2 варианта:
1) я вам уже даю готовые данные (цены + названия выборок) – и вы по ним делаете форму
2) пишите ещё и маленький скрипт настройки (маленькую CMS). скрипт, через который я буду переименовывать выборки, менять в них цены!
Мне нужны от вас сроки и цены на первый и второй вариант
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