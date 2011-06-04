Сделать форму заказа (джава)

Аналогичная Форма заказа "*"

при выборе (как и в примере) – сразу высвечивается общая цена внизу

- активация чекбоксов осуществляется как по чекбоксу – так и по тексту рядом с ним

всё как на *

по скрипту:

в категориях "Юрисдикция" и "Сроки регистрации" идёт множественный выбор, а в остальных Одиночный.

Отправка результата осуществляется на почту...

Интересует 2 варианта:

1) я вам уже даю готовые данные (цены + названия выборок) – и вы по ним делаете форму

2) пишите ещё и маленький скрипт настройки (маленькую CMS). скрипт, через который я буду переименовывать выборки, менять в них цены!

Мне нужны от вас сроки и цены на первый и второй вариант