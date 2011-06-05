Переводчик через google translate

Доброго утра ! Необходим скрипт по сбору денег вебмани ! С Вас сроки и сумма .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен переводчик с использованием google translate php без использования JSON
значит есть граббер идет цикл
for(){
а здесь передается новость нужно сделать переводчик который будет переводить текст
}
подробнее выбранному исполнителю
Пишите нормальные цены в пределах 15 usd если не согласны с этой ценой напишите свою
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