DBF -> SQL

Здравствуйте.

Из базы данных в формате DBF в PHP (БЕЗ использования расширения php_dbase - очень важно), нужно выдернуть 3 поля и отконвертировать в таблицу MySQL на лету. Желательно оформление в виде класса или функции, результатом выполнения которой будет sql-код, возвращаемый в переменную.

Называйте свои цены и сроки, учитывая, что бюджет в принципе невелик.

Базу данных смотрите в приложении.