Необходимо создать каталог простенький каталог сайтов типо tooby.ru/catalog с админкой. У админа должны быть следующие права: менять места сайтов в каталоге, удалять сайты. Должен быть поиск по каталогу и перед каждым сайтом его скриншотик. Все должно быть автоматизированно. Впрочем каталог типо яндекса.