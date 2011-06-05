Нужен скрипт

Уже человек работает над проектом, но долго, поэтому ищу замену. 1. Фрилансер, должен очень хорошо знать джумлу 2. Уметь переписывать компоненты или дополнять модули 3. Подправлять Java и jQuery 4. Разбираться в валидации Используемые компоненты: Phocagallery Virtuemart Storelocator Contactmap Sobi или K2 (тут нестандартный ...