Требуется помощь с vBulletin

Был форум, успешно работал и вскоре получилось это - http://www.northreef.ru/forum/

Нужно восстановить форум.

На данный момент БД от этого форума состовляет 1147586 Kb, что меня и пугает. Ошибку пишет тоже именно в БД.

Пишите хотябы примерные цены.

Давал помочь 3-м представителям, подавшим тут заявку, никто ен смог. Сделал мне другой добрый человек.