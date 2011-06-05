Требуется помощь с vBulletin

Есть приложение (PHP, MySQL), позволяющее производить автоматическое выставление и обновление ставок по фразам, объявлениям и кампаниям пользователей Яндекс.Директа в соответствии с выбранной стратегией. Нужно произвести оптимизацию кода скриптов, поправить пару багов и добавить дополнительную функциональность.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Был форум, успешно работал и вскоре получилось это - http://www.northreef.ru/forum/
Нужно восстановить форум.
На данный момент БД от этого форума состовляет 1147586 Kb, что меня и пугает. Ошибку пишет тоже именно в БД.
Пишите хотябы примерные цены.
Давал помочь 3-м представителям, подавшим тут заявку, никто ен смог. Сделал мне другой добрый человек.
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