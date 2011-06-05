Доработка виртумарт на Джумле

Здравствуйте. Имеется интернет-магазин постельного белья и постельных принадлежностей на Джумле. www.m-postel.ru

Требуются следующие доработки.

1. Главная задача. Оптимизация устройства каталога товаров.

В магазине есть несколько категорий товаров: например, белое постельное белье, однотонное, белье с рисунками, белье для подарка и т.д. Также белье делится на разные размеры: 1,5-спальное, 2 спальное, евро, семейные. Все эти пункты/разновидности вынесены отдельными менюшками.

Сейчас все эти подтипы сделаны в виртумарте отдельными каталогами в магазине. Я добавляю один и тот же товар несколько раз: например сначала в «белье с рисунками», потом в «1,5-спальное белье», потом в «2-спальное» и т.д.

Это сделано так, потому что мы не знаем как сделать так, чтобы если например сделать в каталоге фильтрацию по размерам – у белья показывалась не минимальная цена, а цена конкретно этого размера, то есть если клиент поставит галочку у 2-спального, чтобы все цены в превьюшках поменялись (т.к. главная цена – это минимальная цена). Это реализовано например здесь www.sladkiy-son.ru/satin.... – нажимаем на разные размеры и цены в превьюшках меняются. Вместо KingSilk вышивка Тет-а-тет Destina здесь могут быть наши варианты «белое белье», «однотонное белье»

И здесь www.x-son.ru/ (то есть они не дублируют белье по каталогам, у них у одного товара в разных подразделах один и тот же адрес/ссылка, но цены в превьюшках меняются, когда выбираешь разные размеры).

В общем нужен вариант по оптимизации каталога, чтобы менялись цены на размеры и я добавляла белье один раз, а не 5 раз в разные подразделы.

2. Если решится вопрос 1, то он отпадет. Но пока еще имею следующую проблему. При копировании товаров из одного каталога в другой – у меня не сохраняются фотографии. Поэтому мне приходится еще и каждый раз добавлять фотографии заново. В итоге на добавление одного нового комплекта белья у меня может уйти полчаса! В общем если знаете как решить эту проблему, то тоже нужно.

3. Оптимизация корзины.

Сейчас она многошаговая.

1. сначала при нажатии выскакивает системное сообщение: «зайти в корзину» или «продолжить покупки»?

2. потом проверка заказа и если есть купон – то пересчет цены.

3. ввод контактных данных с разделением на новых и старых клиентов.

Хочется уменьшить число шагов. Чтобы: человек нажал на купить, а его сразу перекинуло на оформление заказа с контактными данными, но чтобы там было указание продукции, цена, кнопка «продолжить покупки» (кому надо), и желательно пересчет цены тоже был, если имеется код на скидку.

Можно это всё сделать на одной странице? Разделение на новых и старых не нужно.

4. В целях защиты фоток от воровства была отключена правая кнопка мыши. Надо её вернуть!

Также регулярно нужны другие доработки (в том числе и для других сайтов). Буду рада найти адекватного человека для периодического взаимодействия.

Цену ставлю от балды, жду ваших предложений.