remarka_m

Марина Мих remarka_m

 
41 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
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  • Доработка виртумарт на Джумле

    $100

    Здравствуйте. Имеется интернет-магазин постельного белья и постельных принадлежностей на Джумле. www.m-postel.ru Требуются следующие доработки. 1. Главная задача. Оптимизация устройства каталога товаров. В магазине есть несколько категорий товаров: например, белое постельное белье, однотонное, белье с рисунками, белье для подарка ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать плакат А3

    $35

    Необходимо сделать два плаката А3 (дизайн и допечатная подготовка). Дизайн на два плаката один - просто текст разный. По сути нужно просто сделать фон и красиво отформатировать/разместить текст. Требования к фону/дизайну: фон должен быть абстрактный, в соответствие ...

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработка фотографий постельного белья

    $50

    Есть фотографии постельного белья для интернет-магазина: сняты непрофессиональным фотографом, в RAW. С разных ракурсов цвет белья разный, нужно выровнять белье по цвету, плюс "дорисовать" где то другие обои, где то цвет штор поменять, где то ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • VirtueMart доработка страницы товара (flypage)

    Нужна доработка страницы товара. Сейчас по умолчанию свойства и особенности товара выводятся выпадающим списком. А нужно чтобы свойства товара выводились в таблице и покупатель мог выбрать отдельную строчку и купить товар с нужными свойствами. ...

    Virtuemart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
happyend
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Обработка фотографий постельного белья
Отличный заказчик, все четко, понятно, как и должно быть :) Буду рад дальнейшему сотрудничеству :)
Работали с Иваном по достаточно сложной обработке фотографий текстиля. с задачей справился, в сроки уложился, оставил приятные впечатления, в общении был адекватен. рекомендую!
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