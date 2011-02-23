Здравствуйте. Имеется интернет-магазин постельного белья и постельных принадлежностей на Джумле. www.m-postel.ru Требуются следующие доработки. 1. Главная задача. Оптимизация устройства каталога товаров. В магазине есть несколько категорий товаров: например, белое постельное белье, однотонное, белье с рисунками, белье для подарка ...
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $35
Необходимо сделать два плаката А3 (дизайн и допечатная подготовка). Дизайн на два плаката один - просто текст разный. По сути нужно просто сделать фон и красиво отформатировать/разместить текст. Требования к фону/дизайну: фон должен быть абстрактный, в соответствие ...Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть фотографии постельного белья для интернет-магазина: сняты непрофессиональным фотографом, в RAW. С разных ракурсов цвет белья разный, нужно выровнять белье по цвету, плюс "дорисовать" где то другие обои, где то цвет штор поменять, где то ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужна доработка страницы товара. Сейчас по умолчанию свойства и особенности товара выводятся выпадающим списком. А нужно чтобы свойства товара выводились в таблице и покупатель мог выбрать отдельную строчку и купить товар с нужными свойствами. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад