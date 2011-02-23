Необходимо сделать два плаката А3 (дизайн и допечатная подготовка). Дизайн на два плаката один - просто текст разный. По сути нужно просто сделать фон и красиво отформатировать/разместить текст. Требования к фону/дизайну: фон должен быть абстрактный, в соответствие ...