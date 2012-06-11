Предпочтительные способы оплаты:
yandex-кошелёк: 41001294435936
webmoney: R262387214007, Z204342380145
При оплате на рублёвый счет перерасчет конечной стоимости ведется по курсу сервиса weblancer.net на момент начала работы.
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В портфолио выложена лишь часть работ.
Пишите в ЛС или на почту. И всё же предпочтительно для связи [email protected], как самый быстрый и стабильный способ получения информации для меня
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
1. Начинаю работу по проекту ТОЛЬКО после выбора меня исполнителем.
2. Тестовые задания не выполняю. Смотрите портфолио, по нему можно сложить впечатление о моих возможностях.
3. Работаю исключительно по ТЗ или заполненному брифу. Ссылку на бриф получите в начале нашего общения.
4. По субботам, воскресеньям и федеральным праздникам России я не работаю, но бывают исключения, так что пишите.
5. Предоплата обязательна. Обычно это 50% от конечной стоимости заказа.
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Предоплата - Заявление заказчика о намеринии работать со мной. Отсутствие предоплаты, не несет ни каких гарантий, со стороны заказчика.
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6. Начиная сотрудничать со мной, вы подтверждаете свое согласие вместе с оплатой оставить отзыв (по факту предоставления работы и утверждения ее вами).
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УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!
Убедительная просьба: если вы высылаете мне на e-mail ТЗ или любой другой материал по вашему заказу - указывайте какой-либо сопроводительный текст: например, что находится в письме, по какому проекту задание и т.д., и т.п. Пустые письма от неизвестных отправителей с вложенными архивами считаются спамом и автоматически удаляются!
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Выигранные конкурсы:
http://www.weblancer.net/projects/240817.html
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