happyend

Иван happyend

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
логотипчики логотипчики логотипчики

Предпочтительные способы оплаты:

yandex-кошелёк: 41001294435936

webmoney: R262387214007, Z204342380145

При оплате на рублёвый счет перерасчет конечной стоимости ведется по курсу сервиса weblancer.net на момент начала работы.

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В портфолио выложена лишь часть работ.

Пишите в ЛС или на почту. И всё же предпочтительно для связи [email protected], как самый быстрый и стабильный способ получения информации для меня

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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

1. Начинаю работу по проекту ТОЛЬКО после выбора меня исполнителем.

2. Тестовые задания не выполняю. Смотрите портфолио, по нему можно сложить впечатление о моих возможностях.

3. Работаю исключительно по ТЗ или заполненному брифу. Ссылку на бриф получите в начале нашего общения.

4. По субботам, воскресеньям и федеральным праздникам России я не работаю, но бывают исключения, так что пишите.

5. Предоплата обязательна. Обычно это 50% от конечной стоимости заказа.

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Предоплата - Заявление заказчика о намеринии работать со мной. Отсутствие предоплаты, не несет ни каких гарантий, со стороны заказчика.

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6. Начиная сотрудничать со мной, вы подтверждаете свое согласие вместе с оплатой оставить отзыв (по факту предоставления работы и утверждения ее вами).

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УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!

Убедительная просьба: если вы высылаете мне на e-mail ТЗ или любой другой материал по вашему заказу - указывайте какой-либо сопроводительный текст: например, что находится в письме, по какому проекту задание и т.д., и т.п. Пустые письма от неизвестных отправителей с вложенными архивами считаются спамом и автоматически удаляются!

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Выигранные конкурсы:

http://www.weblancer.net/projects/240817.html

http://www.weblancer.net/projects/240518.html

http://www.weblancer.net/projects/247892.html

http://www.weblancer.net/projects/291235.html

http://www.weblancer.net/projects/315981.html

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Портфолио

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Отзывы заказчиков

trashpoland
Настя 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Сделать лого для компании по грузоперевозкам
Иван с работой справился отлично
Анастасия отличный заказчик, работа с таким - одно удовольствие :) Простая и понятная постановка задачи. Всегда на связи. всё четко, грамотно, своевременно. То что нужно ) Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Xant
45 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Разработка логотипа
Большое спасибо Ивану за качественную работу. Единственная сложность в работе с ним - это муки выбора между замечательными вариантами логотипа, которые он предлагает. Хочется оставить каждый из них :)
Наталья отличный заказчик, работа с таким - одно удовольствие :) Понтмает с полуслова, потому что сама дизайнер. Простая и понятная постановка задачи. Всегда на связи, всё четко, грамотно, своевременно. То что нужно ) Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
SPEED2008
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Разработка логотипа
В первые я не могу описать, то как хорошо меня поняли... Логотип был выполнен просто идеально. Я доволен! Спасибо.
Отличный заказчик, работа с таким - одно удовольствие :) Простая и понятная постановка задачи. Всегда на связи. всё четко, грамотно, своевременно. То что нужно ) Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
vpara
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Лого для такси
Грамотно, быстро, flexible. В итоге сделали больше вариантов логотипа чем ожидали. Сделал скидку :). Огромное спасибо. Рекомендую!
Отличный заказчик, работа с таким - одно удовольствие :) Простая и понятная постановка задачи. Всегда на связи. всё четко, грамотно, своевременно. То что нужно ) Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Логотип - студия дизайн интерьеров
Иван не подвел по срокам, что очень важно! Сделал отличные варианты логотипов. Заказчик доволен как слон. Спасибо за работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо Валерию :) Приятный в общении заказчик, простая и понятная постановка задачи,все четко, как и должно быть :) Всегда на связи. Оплата незамедлительная. Приятно было поработать! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!!
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