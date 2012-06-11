логотипчики логотипчики логотипчики

Предпочтительные способы оплаты:

yandex-кошелёк: 41001294435936

webmoney: R262387214007, Z204342380145

При оплате на рублёвый счет перерасчет конечной стоимости ведется по курсу сервиса weblancer.net на момент начала работы.

======================================

В портфолио выложена лишь часть работ.

Пишите в ЛС или на почту. И всё же предпочтительно для связи [email protected], как самый быстрый и стабильный способ получения информации для меня

======================================

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

1. Начинаю работу по проекту ТОЛЬКО после выбора меня исполнителем.

2. Тестовые задания не выполняю. Смотрите портфолио, по нему можно сложить впечатление о моих возможностях.

3. Работаю исключительно по ТЗ или заполненному брифу. Ссылку на бриф получите в начале нашего общения.

4. По субботам, воскресеньям и федеральным праздникам России я не работаю, но бывают исключения, так что пишите.

5. Предоплата обязательна. Обычно это 50% от конечной стоимости заказа.

=========================================

Предоплата - Заявление заказчика о намеринии работать со мной. Отсутствие предоплаты, не несет ни каких гарантий, со стороны заказчика.

=========================================

6. Начиная сотрудничать со мной, вы подтверждаете свое согласие вместе с оплатой оставить отзыв (по факту предоставления работы и утверждения ее вами).

======================================

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!

Убедительная просьба: если вы высылаете мне на e-mail ТЗ или любой другой материал по вашему заказу - указывайте какой-либо сопроводительный текст: например, что находится в письме, по какому проекту задание и т.д., и т.п. Пустые письма от неизвестных отправителей с вложенными архивами считаются спамом и автоматически удаляются!

======================================

Выигранные конкурсы:

http://www.weblancer.net/projects/240817.html

http://www.weblancer.net/projects/240518.html

http://www.weblancer.net/projects/247892.html

http://www.weblancer.net/projects/291235.html

http://www.weblancer.net/projects/315981.html

======================================