Разработка логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок150 просмотров

Добрый день!

Есть два заказа - разработка нового логотипа и модернизация уже зарегистрированного торгового знака. Исходники в наличии.

Хотелось бы найти специалиста, готового взяться за оба заказа.

Заинтересованных просьба оставлять заявки в проекте (и только в нем) с указанием цены и сроков.

13 лет назад
Xant
45 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

happyend
Иван 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Большое спасибо Ивану за качественную работу. Единственная сложность в работе с ним - это муки выбора между замечательными вариантами логотипа, которые он предлагает. Хочется оставить каждый из них :)
Наталья отличный заказчик, работа с таким - одно удовольствие :) Понтмает с полуслова, потому что сама дизайнер. Простая и понятная постановка задачи. Всегда на связи, всё четко, грамотно, своевременно. То что нужно ) Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

happyend
Иван 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад