Разработка логотипа

Добрый день!

Есть два заказа - разработка нового логотипа и модернизация уже зарегистрированного торгового знака. Исходники в наличии.

Хотелось бы найти специалиста, готового взяться за оба заказа.

Заинтересованных просьба оставлять заявки в проекте (и только в нем) с указанием цены и сроков.