Объявляем конкурс на разработку логотипа для новой пекарни. Название - "Хлебная душа" В логотипе — сочетание названия и логотипа обязательно (стилистически едино (см. Хлебный дом)). ...
Разработка логотипа
Добрый день!
Есть два заказа - разработка нового логотипа и модернизация уже зарегистрированного торгового знака. Исходники в наличии.
Хотелось бы найти специалиста, готового взяться за оба заказа.
Заинтересованных просьба оставлять заявки в проекте (и только в нем) с указанием цены и сроков.
Выбранный исполнитель
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