Футболная команда "Дружба" 1. ФК "Дружба" 2. Логотип для размещения на футбольных майках 3. Футболная команда 4. Стремительный, победа, молодеж 5. 6. Белый цвет логтипа Форма логототипа ...
Логотип для пекарни.
Объявляем конкурс на разработку логотипа для новой пекарни.
Название - "Хлебная душа"
В логотипе — сочетание названия и логотипа обязательно (стилистически едино (см. Хлебный дом)).
Должен содержаться элемент хлеба/продуктов/зерен.
Цвета — яркие, но теплые.
Победитель конкурса
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