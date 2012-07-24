Логотип для пекарни.

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен35 заявок2796 просмотров
#1$60

Объявляем конкурс на разработку логотипа для новой пекарни.

Название - "Хлебная душа"

В логотипе — сочетание названия и логотипа обязательно (стилистически едино (см. Хлебный дом)).

Должен содержаться элемент хлеба/продуктов/зерен.

Цвета — яркие, но теплые.

13 лет назад
autoliga
Артур 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

dima-zalata
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
#1
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

dima-zalata
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
#1