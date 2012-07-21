Нужна монограмма в двух вариантах и в нескольких вариантах цвета для дальнейшего использования на приглашениях, карточках, и в декоре. Должны быть использованы имена Дарья и Андрей. Дата: 01 сентября 2012 ...
Логотип для фаст фуда
Требуется нарисовать логотип. Собственно нарисовать нужно только корн дог и возле него название, на белом фоне.
Прикрепил рисунок что б вы понимали о чем речь идет. Вот нужно будет что-то подобное.
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