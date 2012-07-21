Логотип для фаст фуда

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен24 заявки394 просмотра

Требуется нарисовать логотип. Собственно нарисовать нужно только корн дог и возле него название, на белом фоне.

Прикрепил рисунок что б вы понимали о чем речь идет. Вот нужно будет что-то подобное.

13 лет назад
vishmi
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

GCK
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель во всех планах.Очень оперативно реагировал на все требования к заказу и по несколько раз переделывал без лишних вопросов. Всем рекомендую с ним сотрудничать,как и я,продолжу работу с этим исполнителем. Логотип нарисовал качественно!
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Заявки фрилансеров

GCK
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад