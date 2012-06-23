Основные виды деятельности: Event & PR& BTL. Цветовая гамма: фиолетовый, белый. Требование к логотипу: лаконичность, логотип должен отражать основные виды деятельности, весь текст на английском языке, свободно применяться при нанесении на униформу, полиграфию ...
Нужен простенький логотип для сайта
Здравствуйте, нужно сделать простенький логотип для развлекательного сайта.
Текст + клипарт. Всё расскажу при личной переписке.
Оставляйте свои примеры из портфолио и контакты.
Бюджет не большой, 200 руб.
Заявки фрилансеров
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