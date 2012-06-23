Логотип сайта

$50
  1. Биржа фриланса
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Завершен34 заявки359 просмотров

Нужен логотип сайта.От вас сроки и бюджет. Выберу самый оптимальный вариант.

13 лет назад
lererin
53 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

anmark
39 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня
Приятно работать с таким исполнителем. Сделала даже раньше срока, учла все пожелания. Благодарю!
Быстро все согласовали. Не менее быстро оплатили! Спасибо за приятную работу!

Заявки фрилансеров

anmark
39 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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