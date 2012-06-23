Нужно создать визуально сильный логотип для финансовой компании-кредитного брокера. Срок 2-3 дня. Далее возможна разработка фирменного стиля и сайта компании. Есть кое-какие задумки.
Логотип сайта
Нужен логотип сайта.От вас сроки и бюджет. Выберу самый оптимальный вариант.
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