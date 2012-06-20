Логотип и фирменный стиль

Разработать лого для жилищной управляющей компании.

ТЗ пока нет, заказчик хотчет определиться со стоимостью и сроками.

Сколько будет стоить разработать логотип отдельно и логотип + фирменный стиль (конверты там, бланки и т.д. как обычно) - возможно он тоже понадобится.

Кому интересно, пишите предложения с реальными ценами и сроками, без этой информации рассматриваться не будут