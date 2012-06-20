Есть набросок, эскиз от руки логотипа для детского центра. Нужно отрисовать его в формате cdr
Логотип и фирменный стиль
Разработать лого для жилищной управляющей компании.
ТЗ пока нет, заказчик хотчет определиться со стоимостью и сроками.
Сколько будет стоить разработать логотип отдельно и логотип + фирменный стиль (конверты там, бланки и т.д. как обычно) - возможно он тоже понадобится.
Кому интересно, пишите предложения с реальными ценами и сроками, без этой информации рассматриваться не будут
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