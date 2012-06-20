Логотип и фирменный стиль

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Закрыт53 заявки307 просмотров

Разработать лого для жилищной управляющей компании.

ТЗ пока нет, заказчик хотчет определиться со стоимостью и сроками.

Сколько будет стоить разработать логотип отдельно и логотип + фирменный стиль (конверты там, бланки и т.д. как обычно) - возможно он тоже понадобится.

Кому интересно, пишите предложения с реальными ценами и сроками, без этой информации рассматриваться не будут

13 лет назад
AKart
40 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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