Логотип для клуба финансовых аналитиков

Нужен логотип для Портала KU66.RU. Надпись как сейчас на сайте не нужна. Цвета: рассмотрим ваши варианты. Размер желательно квадратный (или прямоугольный), главное чтобы можно было его вставить в аватарку соц.сетей и т.п.. Логотип должен быть ...