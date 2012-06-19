Логотип для клуба финансовых аналитиков

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Закрыт29 заявок194 просмотра

Требуется нарисовать несложный но емкий с точки зрения смысла логотип для клуба финансовых аналитиков. Основная деятельность клуба - обучение работе на финансовом и фондовом рынках.

13 лет назад
webmazter
Иван 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров