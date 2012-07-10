Дизайн логотипа для мебельной фабрики

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок1781 просмотр
#1$50

Уважаемые веблансеры!

Необходимо разработать логотип для мебельной фабрики.

Подробное ТЗ во вложении.

С уважением,

Отдел разработчиков ООО "ЭкоСофт".

13 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

anmark
39 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#1
Отличная работа! На конкурс было предложено несколько вариантов принципиально разных работ, что несомненно говорит о серьёзном подходе к разработке логотипов. Быстрая отправка исходных файлов. Вежливость в общении. Анна, спасибо за проделанную работу! Успехов и побед в будущих конкурсах!
Виталий, спасибо за работу! Задание конкурса поставлено четко и ясно. Оплатили очень быстро! Приятно работать! Успехов в Вашей деятельности!

Заявки фрилансеров

anmark
39 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#1

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