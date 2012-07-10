Дизайн логотипа для мебельной фабрики

Отличная работа! На конкурс было предложено несколько вариантов принципиально разных работ, что несомненно говорит о серьёзном подходе к разработке логотипов. Быстрая отправка исходных файлов. Вежливость в общении. Анна, спасибо за проделанную работу! Успехов и побед в будущих конкурсах!