Нарисовать логототип

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Завершен6 заявок126 просмотров

Нарисовать несложный логотип по черно-белому рисунку.

13 лет назад
Belroom
Роман 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Iloveip192
Азиз 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Очень приятные ребята, действительно знают толк в своем ремесле. Контакт с исполнителем постоянный, общение живое, совершенно лишенное непонимания. Сроки исполнения также не могут не радовать.
Очень хороши Человек

Заявки фрилансеров

Iloveip192
Азиз 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад