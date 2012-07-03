Лого для юр. компании

$53
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок2078 просмотров
#1$53

Друзья, требуется лого для юридической компании в секторе b2b. Подробности в ТЗ.

13 лет назад
garmonia
Ирина 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Победитель конкурса

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
#1
Елена работает очень оперативно, не боится экспериментировать. Ей безусловно помогают в работе хороший вкус и тонкое чувство стиля. Я была очень рада поработать с таким исполнителем.
Ирина-отличный заказчик! Очень легко было вести беседу, вежливая и приятная в общении! Спасибо за проведение интересного конкурса! Рекомендую как надежного заказчика и сама буду рада вновь вместе поработать!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
#1

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