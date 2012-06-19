Логотип для мини фастфуда

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок264 просмотра

Здравствуйте.

Не получилось у меня с конкурсом: почему-то многие из подавших заявку предпочли использовать гугл в качестве идеи для лого, притом со 100% подражанием ему.

Поэтому, делаю проект, чтобы выбрать человека с отзывами и портфолио.

Ищу человека, способного нарисовать логотип с конкретным заданием за короткий срок.

Логотип должен выглядеть так: казак, опирающийся о гармонь или баян( одна нога на нём) и в руке у него наша картошка гармошка.

суть: небольшие торговые точки на тележках с реализацией картошки на палочке.

название передвижных киосков, реализующих сей товар: Картошка-гармошка. Суть готового продукта: картошка в виде чипсов жарится при клиенте и выглядит как чипсы на палочке.

остальные вопросы обсудим с исполнителем.

тележки будут как на картинке, для них тоже необходимо разработать оформление: мі видим єто так: логотип сам спереди большой, по бокам маленький, а также рисунок картошки готовой.

картошка - ка на картинке

Прошу подавать заявки только тех, у кого есть время и желание работать.

13 лет назад
Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

logoogo
Игорь 
43 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 отзывов
13 лет назад
$100
3 дня
С Игорем поработали довольно продуктивно за короткое время. Он выслушал все наши требования и сделал именно такой логотип, который мы и хотели. Спасибо.
Алла создала интересный проект, поставила четкую задачу и моментально оплатила работу. К исполнителю относится с пониманием и всегда готова оказать поддержку. Работать было приятно и интересно. Если Алла вас выбрала исполнителем, знайте, что вам крупно повезло. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

logoogo
Игорь 
43 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 отзывов
13 лет назад

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