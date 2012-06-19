Создание логотипа для художественной школы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок352 просмотра

Здравствуйте!

Нужно придумать логотип для детской художественной школы,тема-"Школа мечты"

возраст учеников от 5-17 лет

Можно использовать палитру,разноцветную радугу,7 основных цветов,цветные карандаши (в виде солнышка или заборчика),в виде кисточки и красок,можно изобразить цветную бумагу с разноцветными бабочками...или на ваше усмотрение что-нибудь новенькое.

Хочется оригинальное,интересное,запоминающее и дизайнерское воплощение.

13 лет назад
kataika
34 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$50
4 дня
Отличный логотип получился,все предложенные варианты понравились. Елена-большая умница!Приятное общение,понимает с полуслова,из предложенных мыслей-умеет соединить и создать неповторимое. Всем рекомендую!Не подведет -это точно)
Спасибо, Екатерина, за интересный проект! Заказчица - отличная, просто мечта каждого фрилансера. Легкое и комфортное общение. Оплата моментальная. Всем рекомендую и сама буду очень рада вновь пообщаться!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад