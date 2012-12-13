Изготовление логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен40 заявок294 просмотра

Требуется изготовить логотип для отдела кожгалантереи

13 лет назад
dpsrg
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$40
2 дня
Дарья, ответственный и креативный дизайнер! Работу выполнила во время, предложила много вариантов. Дружелюбная девушка.
Отличный заказчик! Оплата вовремя! Дружелюбное общение!

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад