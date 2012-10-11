Сделать лого для компании по грузоперевозкам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен27 заявок299 просмотров

Добрый день, требуется в кратчайшие сроки разработать логотип для компании, которая занимается грузоперевозками. Название компании - ВeкторУрaл. Бюджет 20-30 долларо.

13 лет назад
trashpoland
Настя 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

happyend
Иван 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Иван с работой справился отлично
Анастасия отличный заказчик, работа с таким - одно удовольствие :) Простая и понятная постановка задачи. Всегда на связи. всё четко, грамотно, своевременно. То что нужно ) Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

happyend
Иван 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад