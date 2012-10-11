Необходим логотип для интернет-магазина одежды для активного отдыха и спорта - Sаvаge.in.ua. Обязательные требования: 1) Логотип должен иметь графическую и текстовую часть 2) Графическая часть должна ассоциироваться с одеждой и ...
Сделать лого для компании по грузоперевозкам
Добрый день, требуется в кратчайшие сроки разработать логотип для компании, которая занимается грузоперевозками. Название компании - ВeкторУрaл. Бюджет 20-30 долларо.
Выбранный исполнитель
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