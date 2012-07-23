Нужен лого для сайта

# 1 — $ 100

Сайт Shapalak.kz

Лого: Shapalak.kz

И слоган к нему: Сайт за 10 дней или деньги назад!

Задумка: тут делаются сайты для известных личностей. Известная личность подает заявку, через 10 дней сайт готов. Если сайт не готов, то деньги возвращаются.

Цветовая гамма и стиль сайта остается, нужно сделать грамотный лого.

По каждому лого комментарии и критику буду писать тут.