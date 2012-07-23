Нужен лого для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
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Завершен34 заявки2810 просмотров
#1$100

Сайт Shapalak.kz

Лого: Shapalak.kz

И слоган к нему: Сайт за 10 дней или деньги назад!

Задумка: тут делаются сайты для известных личностей. Известная личность подает заявку, через 10 дней сайт готов. Если сайт не готов, то деньги возвращаются.

Цветовая гамма и стиль сайта остается, нужно сделать грамотный лого.

По каждому лого комментарии и критику буду писать тут.

13 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Победитель конкурса

tyo86
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
Хороший лого РЕКОМЕНДУЮ!
Отличный заказчик. Всем советую.

Заявки фрилансеров

tyo86
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1