Необходим логотип для интернет-магазина одежды для активного отдыха и спорта - Sаvаge.in.ua. Обязательные требования: 1) Логотип должен иметь графическую и текстовую часть 2) Графическая часть должна ассоциироваться с одеждой и ...
Логотип для Группы компаний
Необходимо разработать логотип для Группы Компаний "АТЛАС-ЛОГИСТИК", целью которой является организация эффективных комплексных услуг для участников ВЭД.
Общая информация:
Услуги, оказываемые Группой Компаний: комплексное решение задач ВЭД, транспортно-экспедиторские услуги внутри России, услуги по организации и обеспечению импорта/экспорта товаров участниками ВЭД, транспортно-экспедиторские услуги в области международных грузоперевозок (морской фрахт, мультимодальные перевозки, автоперевозки, перевозки ж.д. транспортом, авиаперевозки).
Целевая аудитория:
Российские компании – участники ВЭД, представители малого и среднего бизнеса, считающие деньги на получаемых услугах, не готовых обеспечить содержание собственного штата специалистов для организации и обеспечения таможенного оформления, решения логистических вопросов, предпочитающих комплексное решение вопросов через одного контрагента, нежели заключение множества договоров на отдельные профилированные услуги, имеющие как регулярный грузопоток (импорт/экспорт), так и эпизодические поставки товаров.
Из целевой аудитории целесообразно ориентироваться на несколько групп:
1. Новаторы до 35 лет.
2. Консерваторы – старше 45 лет.
Как правило, это люди с высшим образованием, «мониторят» рынок услуг с целью оптимизации расходов. Для них важно – надёжность, безопасность и прозрачность собственного бизнеса.
Возможная причина обращения в компанию – недовольство существующим партнёром, дублирование цепочек поставок, поиск наиболее оптимальных бизнес-решений в плане цены, первичное обращение в компанию по рекомендациям партнёров, желание передать незнакомую для них составную часть бизнеса на аутсорсинг или вообще в надёжные руки.
Словосочетание, которое должно быть положено в основу при разработке логотипа – Группа Компаний «АТЛАС-ЛОГИСТИК»/как вариант на англ. языке
ВАЖНО каждое слово из словосочетания… То, что это Группа Компаний, что Атлас и логистика!
Атрибутикой могут быть – карта мира, земной шар, компас, изображение «розы ветров», кораблики, контейнеры, мосты, часы, направления в виде стрелок.
Термины – логистика, ВЭД, комплекс услуг, логистические решения.
Перечисленные атрибуты и термины уже активно используются аналогичными компаниями. Хотелось бы в итоге сохранить уникальность, не быть обвиненными в плагиате и иметь «собственное лицо».
Логотип представляется статичным, в современном стиле, без абстракции.
Логотип должен отражать принадлежность к определённой группе услуг (комплексная логистика). Относительно атрибутики – хотелось бы креативности, не мельчить в деталях изображения (чёткость, многофункциональность, уникальность) и не выкладывать на обозрение атрибутику в виде «рога изобилия».
Ограничений по цветам нет, за исключением темных – черный, фиолетовый…
С пониманием отнесёмся к сочетаниям Синий-зеленый-белый, но предпочтения тёплым тонам – оранжевый-желтый-красный (последний в меру!) в сочетаниях. Хотелось бы больше позитива!
НЕ нравятся логотипы:
http://www.atlas-logistics.ru/
http://www.cs-broker.ru/cont.html
Симпатичные:
http://www.atlas-logistics.net/
http://www.pulkovo-logistic.com/
Если решение будет оригинальным и лаконичным возможно отступление от тематики, цвета и сути услуги.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Сайт Shapalak.kz Лого: Shapalak.kz И слоган к нему: Сайт за 10 дней или деньги назад! Задумка: тут делаются сайты для известных личностей. Известная личность подает заявку, через 10 дней сайт ...Завершен13 лет назад
- $50
Требуется изготовить логотип для отдела кожгалантереиЗавершен13 лет назад
Есть идея. Можно использовать как основу, можно придумать что-то свое. Кто будет заинтересован - подробности отдельно.Завершен13 лет назад
- $50
Добрый день, требуется в кратчайшие сроки разработать логотип для компании, которая занимается грузоперевозками. Название компании - ВeкторУрaл. Бюджет 20-30 долларо.Завершен13 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно придумать логотип для детской художественной школы,тема-"Школа мечты" возраст учеников от 5-17 лет Можно использовать палитру,разноцветную радугу,7 основных цветов,цветные карандаши (в виде солнышка или заборчика),в виде кисточки и красок,можно изобразить ...Завершен13 лет назад
Нарисовать несложный логотип по черно-белому рисунку.Завершен13 лет назад
Требуется придумать логотип для платформы по совместному решению инженерных задач. OpenIdea.pro Требуется додумать варианты: возможно человечек с лампочкой вместо головы, возможно что-то наподобие комьюнити http://spinch.net.ua/images/stories/compon/cb-app.jpg. В общем нужен молодой ...Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт13 лет назад
- $40
Нарисовать символику для военно-патриотического клубаЗавершен13 лет назад
- $50
Доброго времени суток ув. Weblancer'ы, для сайта cox.su требуется логотип будь то чёрно белый или цветной. так как сайт/домен посвящён музыке - были представления о ...Закрыт13 лет назад