# 1 — $ 100

Необходимо разработать логотип для Группы Компаний "АТЛАС-ЛОГИСТИК", целью которой является организация эффективных комплексных услуг для участников ВЭД.

Общая информация:

Услуги, оказываемые Группой Компаний: комплексное решение задач ВЭД, транспортно-экспедиторские услуги внутри России, услуги по организации и обеспечению импорта/экспорта товаров участниками ВЭД, транспортно-экспедиторские услуги в области международных грузоперевозок (морской фрахт, мультимодальные перевозки, автоперевозки, перевозки ж.д. транспортом, авиаперевозки).

Целевая аудитория:

Российские компании – участники ВЭД, представители малого и среднего бизнеса, считающие деньги на получаемых услугах, не готовых обеспечить содержание собственного штата специалистов для организации и обеспечения таможенного оформления, решения логистических вопросов, предпочитающих комплексное решение вопросов через одного контрагента, нежели заключение множества договоров на отдельные профилированные услуги, имеющие как регулярный грузопоток (импорт/экспорт), так и эпизодические поставки товаров.

Из целевой аудитории целесообразно ориентироваться на несколько групп:

1. Новаторы до 35 лет.

2. Консерваторы – старше 45 лет.

Как правило, это люди с высшим образованием, «мониторят» рынок услуг с целью оптимизации расходов. Для них важно – надёжность, безопасность и прозрачность собственного бизнеса.

Возможная причина обращения в компанию – недовольство существующим партнёром, дублирование цепочек поставок, поиск наиболее оптимальных бизнес-решений в плане цены, первичное обращение в компанию по рекомендациям партнёров, желание передать незнакомую для них составную часть бизнеса на аутсорсинг или вообще в надёжные руки.

Словосочетание, которое должно быть положено в основу при разработке логотипа – Группа Компаний «АТЛАС-ЛОГИСТИК»/как вариант на англ. языке

ВАЖНО каждое слово из словосочетания… То, что это Группа Компаний, что Атлас и логистика!

Атрибутикой могут быть – карта мира, земной шар, компас, изображение «розы ветров», кораблики, контейнеры, мосты, часы, направления в виде стрелок.

Термины – логистика, ВЭД, комплекс услуг, логистические решения.

Перечисленные атрибуты и термины уже активно используются аналогичными компаниями. Хотелось бы в итоге сохранить уникальность, не быть обвиненными в плагиате и иметь «собственное лицо».

Логотип представляется статичным, в современном стиле, без абстракции.

Логотип должен отражать принадлежность к определённой группе услуг (комплексная логистика). Относительно атрибутики – хотелось бы креативности, не мельчить в деталях изображения (чёткость, многофункциональность, уникальность) и не выкладывать на обозрение атрибутику в виде «рога изобилия».

Ограничений по цветам нет, за исключением темных – черный, фиолетовый…

С пониманием отнесёмся к сочетаниям Синий-зеленый-белый, но предпочтения тёплым тонам – оранжевый-желтый-красный (последний в меру!) в сочетаниях. Хотелось бы больше позитива!

НЕ нравятся логотипы:

http://www.atlas-logistics.ru/

http://www.petralogistics.ru/

http://www.logipark.ru/

http://tbtbroker.ru/service/

http://www.cs-broker.ru/cont.html

http://www.atrispb.ru/

Симпатичные:

http://rlp.su/

http://www.atlas-logistics.net/

http://www.pulkovo-logistic.com/

Если решение будет оригинальным и лаконичным возможно отступление от тематики, цвета и сути услуги.