Создание логотипа и визитки для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт21 заявка252 просмотра

Необходим логотип для слов SevenBrands и визитка для сайта интернет-магазина импортной брендовой одежды, аксессуаров, парфюмерии для мужчин, женщин, а также детей.

13 лет назад
secretvictoria
Ольга 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Iloveip192
Азиз 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

Iloveip192
Азиз 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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