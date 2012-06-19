Логотип для сайта
Нужно нарисовать значки
Требуется от рисовать значки - вот такого размера
http://www.paffos.ru/img/pol/dostavka.png
http://www.paffos.ru/img/pol/samovivoz.png
1. Значок "Доставка"
2. "Пункт Самовывоза"
3. способы оплаты
4. работаем круглосуточно
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