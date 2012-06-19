Нужно нарисовать значки

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок214 просмотров

Требуется от рисовать значки - вот такого размера

http://www.paffos.ru/img/pol/dostavka.png

http://www.paffos.ru/img/pol/samovivoz.png

1. Значок "Доставка"

2. "Пункт Самовывоза"

3. способы оплаты

4. работаем круглосуточно

13 лет назад
llolla
Катя 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад
$12
1 день
Сделал быстро и все иконки утвердили с первого раза!
Очень доволен сотрудничеством, задание: кратко и ясно, оплата: вся и вовремя.

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка названия и логотипа

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать название и логотип, ТЗ в приложении. Сразу отписываетесь по срокам и цене и из какого вы города. Желательно ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен лого для сайта

    $100

    Сайт Shapalak.kz Лого: Shapalak.kz И слоган к нему: Сайт за 10 дней или деньги назад! Задумка: тут делаются сайты для известных личностей. Известная личность подает заявку, через 10 дней сайт ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для Группы компаний

    $100

    Необходимо разработать логотип для Группы Компаний "АТЛАС-ЛОГИСТИК", целью которой является организация эффективных комплексных услуг для участников ВЭД. Общая информация: Услуги, оказываемые Группой Компаний: комплексное решение задач ВЭД, транспортно-экспедиторские услуги внутри ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать лого

    Есть идея. Можно использовать как основу, можно придумать что-то свое. Кто будет заинтересован - подробности отдельно.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание логотипа для художественной школы

    $50

    Здравствуйте! Нужно придумать логотип для детской художественной школы,тема-"Школа мечты" возраст учеников от 5-17 лет Можно использовать палитру,разноцветную радугу,7 основных цветов,цветные карандаши (в виде солнышка или заборчика),в виде кисточки и красок,можно изобразить ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад